Волгоград, , 11:03 — REGNUM Количество стационарных прививочных центров для вакцинации от COVID-19 будет увеличено до 55 в Волгоградской области в течение февраля 2021 года. Все они будут обеспечены необходимым оборудованием и подготовленными кадрами, сообщили ИА REGNUM 8 февраля в пресс-службе администрации региона.

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По данным главного государственного санитарного врача области Ольги Зубаревой, замедлился недельный темп прироста случаев заражения коронавирусом, в том числе до 1,5 раз — в старших возрастных группах. Заболеваемость острыми респираторно-вирусными инфекциями сейчас в регионе на 64% ниже уровня эпидпорога, также значительно снизился уровень заболеваемости внебольничными пневмониями и количество вызовов скорой помощи. Для вакцинации от COVID-19 создано 36 стационарных прививочных центров, в течение февраля их количество увеличат до 55. В отдалённые населённые пункты выезжают 10 мобильных бригад.

С начала массовой вакцинации в Волгоградскую область поступило свыше 45 тысяч доз «Спутник V». Привито около 20 тысяч человек, в том числе 5,8 тысячи добровольцев завершили иммунизацию.