Москва, , 10:40 — REGNUM Пациентам с сахарным диабетом рекомендуется пройти вакцинацию от коронавирусной инфекции. Об этом сообщила директор ФГБУ «НМИЦ эндокринологии» Министерства здравоохранения России, член-корреспондент РАН Наталья Мокрышева.

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При этом она подчеркнула, что сделать прививку пациенты с сахарным диабетом первого и второго типа, а также люди с другими, более редкими вариантами диабета (кроме гестационного), могут с соблюдением противопоказаний и правил осторожности. Решение о проведении вакцинации принимается врачом после общего осмотра пациента.

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В числе общих противопоказаний к процедуре врач назвала гиперчувствительность к какому-либо компоненту вакцины, тяжёлые аллергические реакции, острые инфекционные и неинфекционные заболевания, обострение хронических заболеваний, беременность и период грудного вскармливания, возраст до 18 лет. Дополнительными противопоказаниями к вакцинации больных сахарным диабетом являются острые осложнения, пояснила Мокрышева в беседе с РИА Новости.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее в специальной памятке с рекомендациями для проходящих вакцинацию в России было отмечено, что ряд побочных эффектов, таких как высокая температура, озноб, слабость и тошнота, могут появиться у каждого десятого человека после прививки вакциной от новой коронавирусной инфекции. Так, в случае сильного повышения температуры тела следует бороться с жаром с помощью жаропонижающих и обезболивающих препаратов. Авторы памятник подвернули, что все вышеперечисленные симптомы являются индивидуальной нормой, указывающей на иммунный ответ.

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