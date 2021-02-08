Абакан, , 10:38 — REGNUM По состоянию на 8 февраля в Хакасии коронавирус выявлен у 20 796 человек, в том числе за последние сутки подтверждено 48 случаев заражения. Об этом ИА REGNUM сообщили в правительстве республики.

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За сутки в регионе выздоровели 19 человек. Общее количество выздоровевших — 19 350 человек.

Стационарное лечение проходят 289 человек. В тяжелом состоянии находятся 53 пациента, в том числе семеро — на ИВЛ.

Как сообщало ИА REGNUM, 7 февраля в Хакасии было выявлено 49 носителей коронавируса, выздоровел 21 человек.

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