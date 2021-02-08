Джакарта, , 10:38 — REGNUM Статистические данные университета Джона Хопкинса показали, что на Индонезию приходится 1,09% случаев COVID-19 в мире, сообщает Antara.

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По данным университета Джонса Хопкинса, в Индонезии выявили 1 147 010 случаев заражения коронавирусом из 105 486 140 случаев в мире.

Индонезия в настоящее время занимает 19-е место из 192 стран по количеству случаев заражения коронавирусом. По числу смертей от COVID-19 Индонезия занимает 17-е место в мире, а по количеству выздоровевших пациентов Индонезия занимает 15-е место в мире.

Как сообщало ИА REGNUM, министр здравоохранения Индонезии объявил о начале вакцинации от COVID-19 медицинских работников старше 60 лет.

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