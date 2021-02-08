Москва, , 10:36 — REGNUM За минувшие сутки в России выявлено 15 916 случаев заражения коронавирусом, сообщили 8 февраля в оперативном штабе Москвы.

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Примерно у 10% новых пациентов отсутствуют клинические проявления болезни. Новые случаи зафиксированы во всех регионах РФ. Лидируют Москва (1728), Санкт-Петербург (1551) и Подмосковье (912).

За сутки выздоровели 15 881 человек, умерли 407 человек.

Всего в России во время пандемии выявили 3 983 197 случаев заражения коронавирусом.