Тбилиси, , 10:35 — REGNUM Сотрудники полиции в Грузии за прошедшие сутки выписали 574 штрафа за неисполнение мер по профилактике пандемии. Об этом 8 февраля сообщает пресс-служба МВД Грузии.

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По данным ведомства, 124 человека в стране сотрудники полиции задержали в общественных местах во время комендантского часа, действующего с 21:00 до 05:00. За это нарушителям выписали штрафы в размере 2000 лари (около $600). Также сотрудники полиции оштрафовали 450 человек на 20 лари (около $6) за нарушение режима ношения масок.

В МВД обращаются к населению с призывом помнить о социальной ответственности и соблюдать действующие карантинные ограничения.

Стоит отметить, что многие жители Грузии выражают недовольство тем, что в стране действует комендантский час. Акции за отмену этого ограничения в Тбилиси собирают сотни участников, в том числе, акции неповиновения во время действия комендантского часа.

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