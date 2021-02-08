Пермь, , 10:32 — REGNUM В Пермском крае на неделе (8−14 февраля) ожидаются суровые погодные условия. Прогнозируют самый холодный период за последние четыре года, Об этом информирует ГИС-центр Пермского государственного национального исследовательского университета.

Причиной существенного похолодания на территории региона станет масштабное арктическое вторжение. Синоптики отмечают, что среди недели ожидаются такие необычные явления, как снегопады и метели при низких температурах воздуха.

Подобные по интенсивности арктические вторжения происходят далеко не каждую зиму, и обычно приводят к установлению аномально холодной погоды на длительное время. Нынешний случай не станет исключением — вся неделя (7−14 февраля) прогнозируется морозной с температурой ниже нормы по северу края на 10 °C, по югу на 6−8°С. Южные и западные районы региона в конце недели могут попасть в зону мощных снегопадов.

Пик похолодания ожидается в ночь на среду 10 февраля. Это будет самая холодная ночь за всю зиму 2020/2021 (а возможно и с 2017 года), температура на значительной части края составит −30…−35°С, в низких местах может достигнуть отметки в — 38 °C.

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