Москва, 8 февраля 2021, 10:31 — REGNUM На сегодняшний день общее число проведённых на территории России тестов на коронавирусную инфекцию превысило 104,7 млн. Об этом 8 февраля сообщается в информационном бюллетене Роспотребнадзора о ситуации и принимаемых мерах по недопущению распространения COVID-19.
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«По состоянию
Также уточняется, что 325 тыс. анализов на SARS-CoV-2 из данного количества были проведены в течение последних суток.
Кроме этого, указывается, что на сегодняшний день в России под медицинским наблюдением из-за коронавируса остаётся 631 298 человек.
Как передавало ИА REGNUM, сутками ранее в Роспотребнадзоре сообщили, что по состоянию на 6 февраля число проведённых в России тестов на коронавирусную инфекцию составляло 104 466 865.