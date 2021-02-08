Уфа, , 10:30 — REGNUM Около семи тысяч граждан являются обманутыми дольщиками в Башкирии. Об этом 8 февраля сообщил заместитель строительства и архитектуры республики Артем Ковшов на оперативном совещании в правительстве региона.

По его словам, в реестре проблемных объектов находятся 125 проблемных домов. Больше всего таких объектов расположены в Уфе и Уфимском районе.

Ковшов отметил, что в 2020 году чиновники провели большую работу с Фондом защиты прав дольщиков по включению проблемных домов в механизм софинансирования.

По его словам, в итоге был отработан вопрос по 60 проблемным объектам Башкирии: по 53 проблемным домам было принято решение о финансировании (по 19 объектам гражданам выплачиваются компенсации: около 700 граждан уже получили выплаты. А по 34 объектам было принято решение об завершении их строительства до 2023 года).

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