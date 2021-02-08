Орск, Оренбургская область, , 10:21 — REGNUM В Оренбургской области перед судом предстанет директор орского предприятия. Он обвиняется в неправомерных действиях при банкротстве, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе УМВД по региону.

По версии следствия, руководитель завода организовал реализацию имущества предприятия ниже среднерыночной стоимости. При этом завод находится банкротном состоянии. Он в течение трех месяцев не исполняет обязательства перед кредиторами на сумму более 33 млн рублей, а также не может исполнить финансовые обязательства перед банком на сумму более 1,4 млрд рублей,

В ходе расследования уголовного дела по факту неправомерных действий при банкротстве полиция выявила дополнительные эпизоды преступлений по статье 196 УК РФ («Преднамеренное банкротство») и 159 УК РФ («Мошенничество»). Ущерб оценивается в более чем 3 млн рублей.

В рамках работы по делу проведены судебные финансово-аналитическая, оценочная и две бухгалтерские экспертизы. На имущество в размере более 725 млн рублей наложен арест. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.