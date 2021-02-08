Санкт-Петербург, 8 февраля 2021, 10:27 — REGNUM В Петербурге почти вдвое сократились объемы тестирования на коронавирус. Об этом сообщает 8 февраля региональный оперативный штаб.
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За последние сутки в городе обследовали 12 003 человека, в то время как днем ранее — 22 838 человек.
Напомним, в городе работают 52 лаборатории, выполняющие это исследование.
В справочную службу по номеру 122 по теме коронавируса за сутки обратились 2520 раз.
Добавим также, городские волонтеры выполнили уже более 5 тыс. заявок от граждан на самоизоляци. С начала октября 164 112 человек получили гуманитарную помощь в виде продуктовых наборов.
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