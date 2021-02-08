Чебоксары, , 10:19 — REGNUM В Чувашии в 2020 году выпущенный региональным УФСИН объём продукции впервые достиг 1,337 млрд рублей. Об этом ИА REGNUM сообщили в аппарате главного федерального инспектора по итогам встречи руководителя ведомства Геннадия Федорова с начальником УФСИН Александром Роботой.

Главный федеральный инспектор Чувашии Геннадий Федоров и начальник УФСИН Александр Робота. Фото: пресс-служба ГФИ

В ходе встречи были подведены итоги 2020 года, в том числе выполнение «Плана развития приносящей доход деятельности федеральных казенных учреждений, связанной с привлечением осужденных к труду». Отмечается, что в прошлом году объём выпуска товарной продукции, выполненных работ и оказанных услуг в УФСИН впервые достиг 1,337 млн рублей при установленном задании в размере 945 млн рублей (141% к плану).

В релизе также сообщается, что в течение года проводилась «активная работа» в отношении объекта незавершенного строительства «Следственный изолятор на 500 мест г. Чебоксары».

Как сообщало ИА REGNUM, в апреле 2018 года в Чебоксарах вынесен приговор по делу о нарушениях при строительстве следственного изолятора по Лапсарскому проезду. Три должных лица, курировавших строительство, признаны виновными и оштрафованы. Причинённый федеральному бюджету ущерб следствие оценили в 7,6 млн рублей, в целом стоимость строительства оценивалась в 2 млрд рублей. В УФСИН внесено представление.

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Напомним, решение о строительстве СИЗО в Лапсарах было принято с для разгрузки ныне используемых для этой цели СИЗО-1 и СИЗО-2, построенных в 1601 и 1809 годах.