Тбилиси, , 10:14 — REGNUM В Грузии в течение последних суток в ходе 6593 исследований на SARS-CoV-2 выявили 204 случая заражения коронавирусом. Эту информацию 8 февраля опубликовали на сайте Stopcov.ge.

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Всего на текущую дату в стране выявили 262 228 человек, у кого тест на коронавирус дал положительный результат. Из них 254 350 победили инфекцию, в том числе 736 — за последние сутки.

За время пандемии в Грузии зарегистрировали 3298 случаев смерти пациентов с диагнозом COVID-19, в том числе 15 — в течение последних суток. В стационаре лечат 2229 пациентов, в оборудованных гостиницах — 295. На карантине находятся 446 человек.

Согласно официальным данным на 7 февраля, в Грузии за сутки выявили 799 носителей SARS-CoV-2 в результате проведения 13 573 тестов.

Стоит отметить, что в Грузии 8 февраля сняли запрет на работу вещевых и продуктовых рынков. В Тбилиси, Кутаиси и Рустави в этот день начал работать общественный транспорт, как и в остальных городах. С 15 февраля в стране планируется разрешить открыться кафе и ресторанам, у которых есть залы на открытом воздухе.

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