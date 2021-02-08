Нижний Тагил, Свердловская область, , 10:08 — REGNUM В Нижнем Тагиле (Свердловская область) произошла коммунальная авария, из-за которой часть Уральского проспекта затопила вода. Об этом сообщают местные жители в соцсетях.

В сообществе «ЧП Нижний Тагил» горожане жалуются, что вода потекла ещё вечером 7 февраля, а по состоянию на утро следующего дня авария так и не устранена.

На опубликованной жителями фотографии видно, что один из припаркованных автомобилей погружён в воду почти наполовину. По информации синоптиков, температура воздуха составляет минус 22 градуса по Цельсию.

Как сообщало ИА REGNUM, в январе 2021 года в Екатеринбурге перекрыли движение трамваев на ЖБИ из-за коммунальной аварии.

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