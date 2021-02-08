Санкт-Петербург, , 10:09 — REGNUM Примерно 20 петербургских университетов с 8 февраля перешли на смешанный формат обучения. Теперь они будут совмещать дистанционные занятия с очными.

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Напомним, Минобрнауки приказало перевести вузы Москвы и Петербурга на «дистант» 11 ноября 2020 года — из-за второй волны пандемии коронавируса.

Однако 29 января 2021 года вышел новый приказ министра высшего образования и науки Валерия Фалькова, согласно которому за неделю вузы должны были вернуться в офлайн. Остальным университетам, которые не подведомственны Минобрнауки, тоже дана такая рекомендация.

По словам председателя совета ректоров вузов Петербурга и Ленобласти Алексея Демидова, смешанный формат обучения не противоречит ограничительным мерам. На его взгляд, эпидемическая обстановка уже улучшилась.

«Возможности смешанного формата дают возможность гибко реагировать в конкретном вузе и менять пропорции между онлайн-форматом и очным форматом. Около 20 вузов Петербурга уже издали приказы, что с 8 февраля у них учебный процесс весеннего семестра начинается в смешанном формате, который предполагает как очные занятия, так и дистанционный формат», — цитирует Демидова ТАСС.

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