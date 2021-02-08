Уфа, , 10:11 — REGNUM Более 42,5 тысячи вызовов поступило на прошлой неделе в экстренные службы Башкирии. Об этом 8 февраля сообщил председатель Госкомитета республики по чрезвычайным ситуациям Фарит Гумеров на оперативном совещании в правительстве региона.

Гумеров подчеркнул, что при этом 38% таких вывозов оказались ложными: наибольшее количество ложных звонков поступило из Архангельского района.

В связи с этим глава Башкирии Радий Хабиров дал поручение разобраться с ложными вызовами и напомнил об ответственности за такие деяния.

По словам Гумерова, на прошлой неделе в регионе произошло 97 пожаров, в результате которых погибли шесть человек. При этом было спасены 24 жителя. По предварительной информации, четыре человека погибли в результате неосторожного обращения с огнем во время курения.

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