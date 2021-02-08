Петрозаводск, , 09:57 — REGNUM В Республике Карелия от COVID-19 за время пандемии скончались более 250 жителей. За последние сутки в регионе было зарегистрировано еще три летальных исхода. Об этом 8 февраля сообщили в региональном оперативном штабе.

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Новые летальные случаи зарегистрированы в Сортавальской ЦРБ, там скончались житель Сортавалы 1960 года рождения и жительница Лахденпохьи 1924 года рождения. Также еще один летальный исход был зарегистрирован в Республиканской инфекционной больнице, там скончался житель Петрозаводска 1949 года рождения.

«Все трое пациентов имели сопутствующие хронические заболевания», — уточнили в оперштабе.

Коронавирусная инфекция в Карелии за минувшие сутки выявлена у 175 человек, что на пять человек меньше, чем сутками ранее. Из этого числа заболели ковидом 169 человек, из них 20 имеют симптомы средней тяжести, двое — в тяжелом состоянии.

Таким образом, с начала пандемии в республике выявлено 37 850 инфицированных, из них 32 950 выздоровели, в том числе 221 — за последние сутки. Умерли 254 жителя.

Помимо больных с подтвержденным COVID-19, еще десять человек за прошедшие сутки были госпитализированы с внебольничной пневмонией, без подтвержденного ковида. Начиная с 1 апреля с внебольничной пневмонией в Карелии госпитализированы 4720 пациентов, 114 человек умерли (с учетом пациентов, госпитализированных до 1 апреля). За минувшие сутки летальных исходов от внебольничной пневмонии не зарегистрировано.

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