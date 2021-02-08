Киев, , 09:54 — REGNUM За минувшие сутки на Украине подтвердили 2141 новый случай заражения коронавирусом SARS-CoV-2. Об этом сообщила 8 февраля пресс-служба министерства здравоохранения Украины.

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По данным министерства, за сутки в стране были госпитализировали 1020 человек, 47 пациентов скончались от последствий COVID-19.

Наибольшее количество новых случаев выявили в Ивано-Франковской и Житомирской областях — 398 и 176 случаев соответственно.

За время пандемии на Украине подтвердили 1 млн 246 990 случаев заражения, из них 23 644 случая закончились летальным исходом.

Напомним, сутками ранее на Украине выявили 3370 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, 81 человек скончался от осложнений, вызванных болезнью.

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