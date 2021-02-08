Ставрополь, , 09:51 — REGNUM Для автомобилистов Северо-Кавказского федерального округа бензин становится одной из самых дорогих статей расходов. Из-за невысокого уровня доходов жители округа могут себе позволить самое небольшое количество бензина в месяц. Об этом говорится в исследовании, опубликованном 8 февраля РИА-Новости.

Так, последним в рейтинге субъектов РФ по доступности бензина стал Дагестан, в котором на среднюю зарплату в регионе можно купить всего 560 литров бензина марки АИ-92 в месяц. Карачаево-Черкесия заняла 83-место в рейтинге, Кабардино-Балкария — 82-е, Ингушетия — 81-е, Чечня — 80-е, Северная Осетия — 79-е.

Лучше всего по сравнению со своими соседями по округу ситуация в Ставропольском крае, который занимает 63-ю позицию. Жители субъекта на среднюю зарплату могут позволить себе в месяц 653 литра бензина марки АИ-92.

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