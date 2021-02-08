Бугуруслан, Оренбургская область, 8 февраля 2021, 09:51 — REGNUM В Бугуруслане Оренбургской области местный житель «заминировал» здание городской администрации. Мужчина позвонил по телефону и сообщил о готовящемся теракте, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в правоохранительных органах.
По сигналу тревоги на место выезжали полицейские, сотрудники МЧС и кинологи. Взрывчатку не обнаружили. Информация о минировании оказалась ложной.
Злоумышленник задержан. Известно, что лжеминёр имеет хроническое психическое расстройство.