Улан-Удэ, , 09:51 — REGNUM Житель Бурятии пытался установить факт незаконной ликвидации СССР и его государственных органов в Верховном суде республики. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе суда.

«Обращаясь в суд, Б. просил установить факты незаконной ликвидации государства СССР и незаконного прекращения деятельности органов государственной власти и управления СССР», — говорится в сообщении.

Ранее районный суд отказал истцу, сославшись на 134-ю статью Гражданского процессуального кодекса РФ. В соответствии с ней, суд отказывает в принятии иска, если заявление не подлежит рассмотрению в суде или в нём оспариваются факты, не затрагивающие права, свободы или законные интересы заявителя.

Не согласившись с решением, мужчина обратился в Верховный суд Бурятии. Однако там согласились с районным судьёй и оставили жалобу без удовлетворения.