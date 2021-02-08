Санкт-Петербург, , 09:54 — REGNUM В Петербурге в ближайшее время может быть возобновлена диспансеризация населения, приостановленная 14 ноября 2020 года в связи с резким подъёмом в тот момент заболеваемости коронавирусной инфекцией.

Об этом сообщил глав городского комитета по здравоохранению Дмитрий Лисовец. По его словам, именно комздрав собирается инициировать вопрос о возобновлении диспансеризации, поскольку «теперь ситуация стабилизировалась».

«Сложно переоценить значимость диспансеризации, которая играет ведущую роль в выявлении серьезных заболеваний, в первую очередь — онкологических и сердечно-сосудистых», — отметил Лисовец.

Напомним, вместе с диспансеризацией были прекращены и профилактические осмотры населения.

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Как сообщалось, в 2020 году в Санкт-Петербурге из-за пандемии коронавируса на 3,5 тыс. человек, по сравнению с 2019 годом, снизилась выявляемость онкологических заболеваний. Специалисты отмечают, что болезнь на ранних стадиях, как правило выявляется на диспансеризации, которую из-за пандемии в 2020 году приостанавливали с 5 апреля по 25 июня и с 18 ноября 2020 года по настоящее время.

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