Пхёнтхэк, Южная Корея, , 09:43 — REGNUM На американских военных базах в Южной Корее продолжают фиксировать новые случаи заражения коронавирусом. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей Командования силами США в Южной Корее (USFK).

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По их словам, коронавирус выявлен у восьми военнослужащих и одного члена семьи. В настоящее время носители коронавируса изолированы и проходят лечение в медицинском учреждении на базе «Кэмп Хамфрис» в Пхёнтхэке.

Общее число подтверждённых случаев заражения, выявленных на американских военных базах в Южной Корее, увеличилось до 710.

Как сообщало ИА REGNUM, за минувшие сутки в Южной Корее выявили 289 случаев заражения коронавирусом. Общее число подтверждённых случаев в стране увеличилось до 81 185.

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