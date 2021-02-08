Вильнюс, , 09:42 — REGNUM Власти Литвы с 8 февраля для того, чтобы снизить риск распространения новых мутаций коронавирусной инфекции, усилят контроль за приезжающими в страну в аэропортах и в порту Клайпеды. Об этом 8 февраля сообщает новостной портал Delfi.

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Уточняется, что министерство транспорта и сообщения республики сообщает, что на контрольных пунктах будет проводиться проверка анкет Национального центра общественного здравоохранения, которые будет необходимо заполнить приехавшим в Литву, а также будут оцениваться результаты тестов на коронавирус и время их сдачи.

Также указывается, что для этой цели в аэропортах Вильнюса, Каунаса и Паланги будет проведена реорганизация пассажиропотока, в результате чего проверка документов въезжающих в Литву и их тестов на SARS-CoV-2 будет проводиться в зоне прибытия, после того как пассажиры заберут свой багаж.

Кроме того, отмечается, что в порту Клайпеды в центральном терминале и контейнерном терминале будут созданы зоны контроля.

Как сообщало ИА REGNUM, 5 февраля премьер-министр Литвы Ингрид Шимоните назвала российскую вакцину от COVID-19 «гибридным оружием».