Саратов, , 09:41 — REGNUM В Саратовской области число носителей коронавирусной инфекции по состоянию на 8 февраля достигло 45 114 человек, за сутки инфицированы 236 жителей. Минувшим днем заболел 241 человек. Выздоровели с начала пандемии 39 834 пациента или 88,3%, за сутки — 241 человек. Всего скончались 574 жителя, сообщает региональный оперативный штаб по борьбе с COVID-19.

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Лидирует по числу выявленных случаев Саратов — 101 заболевший, в Энгельсском районе — 39 человек, 26 — в Балаковском, остальные — в других муниципалитетах области. Среди лиц старше 60 лет зарегистрировано 113 инфицированных, 38 — в возрасте от 50 до 59 лет, еще 31 человек — от 30 до 39 лет, 16 — несовершеннолетние. Накануне среди детей инфекцию выявили у 17 человек.

В лабораториях на сегодняшний день проведено более 1 107 тыс. исследований, за сутки — свыше 5 тыс. тестов.

ИА REGNUM напоминает, министерство здравоохранения России разрешило использовать при лечении COVID-19 пять препаратов. Они противопоказаны беременным женщинам. В ведомстве уточнили, что сведения о результатах терапии ряда других лекарств «не позволяют сделать однозначный вывод об их эффективности или неэффективности».

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