Москва, , 09:36 — REGNUM Главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи департамента здравоохранения Москвы Андрей Тяжельников рекомендует с наступлением сильных морозов носить четыре слоя одежды, перчатки под варежки, а также шарфы.

«Хорошо согревают ворсистые материалы, шерсть. Одеваться нужно в несколько слоев. Три-четыре слоя сохранят тепло за счет воздуха между ними. Обязательно надо носить шарф», — цитирует его РИА Новости.

По его словам, обувь должна быть теплой и свободной, чтобы можно было носить теплые носки. Примерно за 30 минут до выхода из дома нужно намазать кожу лица и рук плотным кремом с жировой основой. Шапку и перчатки надо надевать еще в тепле, а не после выхода на улицу.

Врач уточнил, что переохлаждение можно определить по начавшемуся ознобу, обморожение второй степени ощутимо жжением, следующие степени приводят к отмиранию тканей.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в МЧС предупредили, что во время аномальных холодов рекомендуется прекратить все работы на воздухе, а туристам отложить походы. Если человеку нужно выйти на улицу во время мороза, то ему необходимо быть сытым, а верхняя одежда не должна быть промокаемой.

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