Улан-Удэ, , 09:35 — REGNUM 8 февраля в Бурятии вступили в силу изменения, принятые региональным парламентом на внеочередной сессии, посвящённой борьбе с бездомными собаками. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе администрации Улан-Удэ, штраф за нарушение правил выгула собак увеличился с 500 рублей до 5000 для физических лиц.

Для должностных лиц сумма штрафа составит от 10 до 50 тыс. рублей, для юридических — от 50 до 100 тыс. рублей. Столько же придётся заплатить хозяевам, если их собака нападёт на человека.

«За нарушение порядка регистрации собак будет взиматься штраф в размере от трех до пяти тысяч рублей на граждан; на должностных лиц — от 5 тысяч до 10 тысяч рублей; на юридических лиц — от 10 тысяч до 20 тысяч рублей», — отметили в мэрии.

Напомним, власти города и региона резко активизировали усилия по борьбе с бродячими собаками после серии нападений на людей. Как сообщало ИА REGNUM, во всех районах Улан-Удэ созданы оперативные штабы для приёма сообщений о безнадзорных животных.

Читайте ранее в этом сюжете: Оперштабы по отлову бездомных собак созданы во всех районах Улан-Удэ