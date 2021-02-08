Уфа, , 09:38 — REGNUM Число инфекционных коек почти на три тысячи уменьшили в Башкирии. Об этом 8 февраля сообщил министр здравоохранения региона Максим Забелин на оперативном совещании в республиканском правительстве.

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По его словам, в республике уменьшили количество «ковид"-коек с 6 334 до 3 667 коек.

«В настоящий момент данное количество коек позволяет оказывать помощь в полном объеме. Число занятых коек составляет 71%, свободный коечный фонд — 29%», — уточнил он.

Забелин также отметил, что все койки обеспечены необходимым оборудованием.

По его словам, в республике за минувшие сутки было выявлено 163 случая заражения коронавирусом. Всего в регионе было выявлено 25 566 случаев заражения этой инфекцией. При этом справились с вирусом 19 368 человек, в том числе за минувшие 24 часа выздоровели 54 пациента. В медицинских учреждениях получают лечение 303 пациента, при этом 45 человек находятся в тяжелом состоянии. На дому продолжают лечение 5 687 человек.

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