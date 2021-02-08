Анадырь, , 09:32 — REGNUM На Чукотке первую прививку от коронавируса получили уже 1586 человек, полностью завершили вакцинацию 387 жителей округа. Больше всего привившихся в Анадыре — 722 человека. В Билибино и Певеке первую дозу двухкомпонентной вакцины получили 332 и 196 человек соответственно.

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В неделю вакцинируются в среднем около десяти человек страше 60 лет.

«В субботу в окружную больницу доставили 5940 доз вакцины: 900 доз двухкомпонентной и 5040 — только первой части. 450 уже отправили в Билибино, в ближайшее время препарат отправят в Певек и Беринговский», — сообщил ИА «Чукотка» и. о. начальника организационно-методического отдела окружной больницы Роман Пономаренко.

За минувшие сутки на Чукотке выявлено всего три случая заражения коронавирусом. На 8 февраля зарегистрировано 659 носителей коронавируса, 595 человек выздоровели, скончались — четыре.

Как сообщало ИА REGNUM, в Приморье от коронавируса привились уже 15 874 человека, из них 677 — вторым компонентом. В 13 муниципалитетах освоение вакцины составило более 50%.