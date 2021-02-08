Тамбов, , 09:31 — REGNUM Из-за сообщений о минировании в ряде школ на территории Тамбовской области отменены занятия и идет проверка учебных заведений сотрудниками полиции. Об этом 8 февраля сообщает пресс-служба правительства региона.

«Сообщения о минировании школ проверяют в Тамбовской области. Часть учебных заведений в понедельник из-за проверки отменили занятия», — говорится в сообщении.

Также уточняется, что отменены уроки в некоторых школах Тамбова, Мичуринска, Рассказово и Рассказовского района, а также в Знаменском, Бондарском и Сампурском районах.

Как сообщало ИА REGNUM, в Северной Осетии утро первого дня новой учебной недели, 8 февраля, в ряде школ началось с отмены занятий из-за появившейся информации об угрозе терактов.