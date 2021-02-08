Тандынский район, Тува, , 09:15 — REGNUM Сотрудники прокуратуры выявили отсутствие паспортов на автомобильные дороги в Тандинском районе Тувы. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе надзорного ведомства по итогам проверки законодательства о безопасности дорожного движения.

«Установлено, что паспортизация автомобильных дорог с. Бай-Хаак, с. Кочетово, с. Межегей, с. Дурген, с. Успенка, с. Балгазын, с. Кызыл-Арыг, сельского поселения Арыг-Бажынский не проведена», — отметили в ведомстве.

Между тем, паспорта необходимы для получения данных о наличии дорог, их техническом состоянии, протяженности и так далее. Что, в свою очередь, важно для планирования дальнейших работ по расширению дорожной сети, ремонта и реконструкции дорог.

В связи с этим в адрес главы администрации района внесено представление об устранении нарушений. Процесс находится на контроле прокуратуры.