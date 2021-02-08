Томск, , 09:13 — REGNUM Торжественное собрание, посвященное празднованию Дня российской науки и открытию Года науки и технологий, состоится в Томской области 8 февраля.

Как сообщили ИА REGNUM в областной администрации, мероприятие пройдёт в онлайн-формате.

Запланировано вручение государственных наград, награждение учёных-лауреатов премии Томской области в сфере образования и науки. Также будут подведены итоги работы организаций Томского научно-образовательного комплекса за 2020 год.

Как сообщало ИА REGNUM, президент РФ Владимир Путин объявил 2021 год в России Годом науки и технологий.

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