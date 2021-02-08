Вашингтон, , 09:12 — REGNUM После пандемии коронавируса человечество может столкнуться с угрозами изменения климата и биотерроризма. Об этом 8 февраля заявил основатель американской корпорации Microsoft, мультимиллиардер Билл Гейтс в интервью YouTube-каналу Veritasium.

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«Одна из них — изменение климата», — сказал он в ответ на вопрос о тех опасностях, к которым мир в настоящее время не подготовлен.

Как считает Гейтс, уровень смертности по этой причине каждый год окажется «даже больше», чем смертность от пандемии коронавируса.

Также, по мнению мультимиллиардера, еще одной опасностью для человечества является биотерроризм.

«Кто-то, кто хочет нанести ущерб, может создать вирус, а это означает, что вероятность столкнуться с этим выше по сравнению с естественными эпидемиями, подобными нынешней», — уточнил основатель Microsoft.

Как сообщало ИА REGNUM, 27 января основатель корпорации Microsoft Билл Гейтс рассказал об ужасах новой гипотетической пандемии.