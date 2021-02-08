Оренбург, , 09:05 — REGNUM В Оренбургскую область 7 февраля поступила очередная партия вакцины от COVID-19. Ее незамедлительно распределили по медорганизациям, сообщает областной минздрав.

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По данным ведомства, на сегодняшний день, 8 февраля, первым компонентом вакцины привиты 21 657 человек. Все пациенты чувствуют себя хорошо, побочные эффекты минимальны.

Ранее глава минздрава Татьяна Савинова анонсировала, что в феврале регион ожидает поставку 54 тыс. доз вакцины.

Напомним, в Оренбуржье развернуто 63 прививочных пункта. Запись на вакцинация населения началась с 18 января 2021 года по номеру телефона 122 и через портал госуслуг. Вакцинация проходит добровольно и бесплатно в рамках национального календаря профилактических прививок.

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