Владивосток, , 09:16 — REGNUM В Приморье от коронавируса привились уже 15 874 человека, из них 677 — вторым компонентом. В 13 муниципалитетах освоение вакцины составило более 50%, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального правительства.

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В общем отмечается тенденция к снижению новых случаев заражения коронавирусом.

За сутки выдано 190 (накануне 193) положительных тестов на COVID-19. Выздоровели 197 пациентов, летальных исходов — шесть, как и днём ранее. Объёмы тестирования за последнюю неделю составили 136 исследований на 100 тыс. населения.

На 8 февраля в Приморье зарегистрировано 37 950 носителей коронавируса, излечились 29 566 человек, умерли — 569 пациентов.

Губернатор Олег Кожемяко сказал, что необходимо увеличить охват населения лабораторным исследованием ПЦР для того, чтобы была видна наиболее точная картина по эпидситуации.

«Исходя из этого будут приниматься решения о снятии некоторых ограничений, открытии международных маршрутов», — добавил глава Приморья.

В крае работают 19 ПЦР-лабораторий, а также 48 пунктов вакцинации в медицинских учреждениях края.

С 15 по 20 февраля в Приморье поступит ещё 10 170 доз вакцины «Спутник V».

Как сообщало ИА REGNUM, на Камчатке получили вакцину «Спутник V» уже 6409 человек. Только за последние сутки были привиты первым компонентом препарата от коронавируса 160 жителей края.