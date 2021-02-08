Казань, , 09:04 — REGNUM В Татарии для контроля соблюдения антиковидных мер сотрудниками республиканского управления Роспотребнадзора в январе проверено 2 430 объектов. Нарушения выявлены в 124. Об этом сообщила врио главы ведомства Марина Трофимова.

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В новогодние каникулы особо проверяли объекты сферы развлекательных услуг. Рейды состоялись по 208 объектам, в большинстве из них требования по безопасности работы и обслуживанию клиентов соблюдались. На некоторых предприятиях в Бугульме и Елабуге профилактические меры не выполнялись.

После новогодних каникул также были проверены общеобразовательные организации. Выявлены нарушения в 35 учреждениях. Самым частым недостатком стало отсутствие антисептиков для обработки рук. По проверенным (выборочно) 16 вузам замечаний не обнаружено.

Несмотря на тенденцию к снижению заболеваемости COVID-19 в республике сохраняется действующий режим ограничений. Резкий рост инфицированных возможен в конце февраля и в марте, отметила Трофимова.

ИА REGNUM ранее сообщало, в Татарии до конца марта не планируют снимать коронавирусные ограничения. Ковидные ограничения и масочный режим будут сохранены минимум до конца эпидемсезона по гриппу и ОРВИ.

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