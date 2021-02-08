Пермь, , 08:55 — REGNUM В Пермском крае отмечен рост жалоб на нарушение прав потребителей: в 2021 году — 5895 обращений, в 2020 году — 4540. Рост составил 30%, сообщает Управление Роспотребнадзора по региону.

Из общего числа обращений 67% содержали вопросы нарушения прав потребителей в сфере оказания услуг, 33% — в розничной торговле. В ходе проверки жалоб выявлено более 1,4 тыс. нарушений законодательства в сфере защиты прав потребителей. К административной ответственности привлечено 588 лиц: 283 — юридические лица; 21 — индивидуальные предприниматели; 166 — должностные лица и 118 — граждане.

В отношении нарушителей вынесено 588 постановлений о назначении административных наказаний. Общая сумма штрафов составила более 5,9 млн рублей.