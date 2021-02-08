Москва, , 08:47 — REGNUM Перенёсшие коронавирусную инфекцию пациенты имеют повышенный риск развития туберкулёза. Об этом говорится в обновлённой версии рекомендаций Минздрава России по профилактике, диагностике и лечению COVID-19.

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Отмечается, что после перенесённого COVID-19 у многих пациентов в лёгких формируются выраженные остаточные изменения в виде фиброза.

«Можно предположить, что эта категория пациентов имеет повышенный риск развития туберкулёза в последующем», — говорится в документе.

Для исключения туберкулёзной инфекции на начальном этапе ведения пациента с подозрением на COVID-19 необходимо проведение обследования на туберкулёз одновременно с тестированием на коронавирус.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным учёных, большое число бессимптомных носителей коронавируса объясняется не хорошим иммунитетом у этих людей, а наличием у части из них толерантности к этой инфекции. Также ученые отметили, что при такой толерантности человеческий организм уживается с патогеном из-за слабой защитной реакции. Подобный феномен, как указывают исследователи, уже подтвержден в случаях с туберкулезом, холерой и некоторыми другими инфекциями.

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