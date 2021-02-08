Тбилиси, , 08:49 — REGNUM Общественный транспорт в Грузии с 8 февраля возобновил работу во всех городах. Об этом сообщает пресс-служба правительства страны.

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Начали работать автобусы, маршрутные такси и Тбилисский метрополитен. Из-за комендантского часа к 21:00 общественный транспорт будет прекращать работу. В выходные дни его работа будет приостанавливаться.

Пассажиры обязаны в общественном транспорте соблюдать масочный режим. Запрещено включать кондиционеры. В автобусах и вагонах метро должна быть организована регулярная дезинфекция.

Напомним, запрет на работу общественного транспорта в Грузии ввели 28 ноября 2020 года. С 1 февраля 2021 года этот запрет отменили для ряда городов, но в Тбилиси, Кутаиси и Рустави ограничение продолжало действовать.

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