Москва, , 08:45 — REGNUM В Москве впервые в День России можно будет вступить в брак не только в отделах ЗАГС, но на необычных площадках, сообщается на портале мэра столицы.

Провести торжественную регистрацию. брака 12 июня можно будет в усадьбе Муравьевых-Апостолов и особняке Royal. Также традиционно будут работать дворцы бракосочетания №1, 3, 5 и Шипиловский отдел ЗАГС.

В День России дворцы бракосочетания будут работать на два часа дольше обычного, до 20:00. Больше всего браков в этот день было зарегистрировано в 2010 году — более 250.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Москве летом 2020 года зарегистрировали брак более 22 тыс. пар.

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