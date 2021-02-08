Кемерово, , 08:24 — REGNUM В Кемеровской области судебные приставы помогли восстановиться на работе незаконно уволенному продавцу — кассиру мясного магазина. Об этом ИА REGNUM в сообщили в региональном управлении Федеральной службы судебных приставов.

«Женщина была уволена, якобы в связи с окончанием трудового договора. Её позвонили и сказали больше не выходить на рабочее место, несмотря на то, что при трудоустройстве дата трудового договора не была оговорена», — уточнили в управлении.

Суд, рассмотрев материалы дела, признал приказ об увольнении незаконным и обязал восстановить сотрудницу в должности. Судебный пристав ознакомил директора торговой точки с материалами, сроками для добровольного исполнения и мерами принудительного характера. Сотрудница восстановлена в должности.