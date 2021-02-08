Москва, , 08:19 — REGNUM Власти Москвы проедут технологический конкурс образовательных стартапов EdTech Challenge B2C. С 8 февраля начался прием заявок на конкурс, сообщается на портале мэра столицы.

В соревновании могут принять участие компании, которые разрабатывают инновационные проекты в области дошкольного, школьного, дополнительного и корпоративного образования.

Конкурс проводит Московский инновационный кластер (МИК). Подать заявку можно до 7 марта. Финалисты конкурса EdTech Challenge B2C получат возможность представить свой продукт инвесторам.

Как сообщало ИА REGNUM, Московский инновационный кластер (МИК) впервые в мировой практике начал работать с физическими лицами.

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