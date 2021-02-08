Ижевск, , 08:16 — REGNUM В Удмуртии по состоянию на 8 февраля выявили 97 новых случаев заражения коронавирусом. Накануне было подтверждено 96 новых положительных тестов на SARS-CoV-2. Общее число подтвержденных в регионе заражений выросло до 26 419 случаев, сообщает региональный оперативный штаб.

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В числе новых носителей коронавируса — 14 детей в возрасте до 14 лет и 12 человек старше 65 лет.

За последние сутки выписаны 112 человек, всего в республике выздоровели с начала пандемии 23 003 человека. 347 жителей Удмуртии скончались от последствий заражения коронавирусом. За минувшие сутки летальных случаев среди пациентов с коронавирусом не регистрировалось, накануне умер один житель республики.

За вычетом всех выздоровевших и умерших активными носителями коронавируса в регионе в настоящее время являются 3069 человек.

По данным на утро 8 февраля прививки от коронавируса получили 6329 жителей Удмуртии, из них 885 полностью прошли вакцинацию.