Нур-Султан, , 08:15 — REGNUM За истекшие сутки на территории Казахстана было выявлено 1003 новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом. Об этом 8 февраля сообщает минздрав страны.

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По данным министерства, в результате этого общее число заразившихся SARS-CoV-2 в стране стало составлять 196 115.

Также сообщается, что за прошедшие 24 часа от COVID-19 в Казахстане скончались восемь пациентов и потому суммарное количество летальных исходов на сегодняшний день достигло 2595.

При этом уточняется, что на данный момент в стране 176 744 человека вылечились от нового заболевания, 843 из которых — за последние сутки.

Напомним, днем ранее в Казахстане за сутки было выявлено 1146 новых заразившихся коронавирусной инфекцией.