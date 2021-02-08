Усть-Канский район, Алтай, , 08:13 — REGNUM В Республике Алтай за минувшие сутки выявлено 19 новых случаев заражения коронавирусом. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального оперативного штаба, в числе заразившихся один ребёнок.

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"Коронавирус подтвердился у 11 жителей Усть-Канского района, у двух жителей города Горно-Алтайска, у двух жителей Онгудайского района, у двух жителей Усть-Коксинского района, у одного жителя Майминского района, у одного жителя Чемальского района», — отметили в штабе.

Таким образом, общее число подтверждённых случаев за весь период пандемии достигло 15 731. Из них к настоящему времени выписаны из больниц с выздоровлением 15 126 человек.