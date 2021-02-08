Москва, , 08:10 — REGNUM К Дню Святого Валентина московские парки подготовили специальную праздничную программу. Все мероприятия пройдут в режиме онлайн, сообщается на портале мэра столицы.

Так. в усадьбе Воронцово 14 февраля покажут мастер-класс по изготовлению панно из бумаги в виде сердца. В Таганском парке проведут занятие по изготовлению открытки-шоколадницы «Сладкая валентинка».

Музей-усадьба «Кусково» проведёт онлайн-выставку «Лишь о любви все мысли говорят». Все интересные онлайн-экскурсии и мастер-классы в честь Дня всех влюбленных можно найти на официальных страницах парков.

Как сообщало, в Москве 14 февраля, в День Святого Валентина, вступят в брак более 50 пар.

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