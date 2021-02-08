Оренбург, , 08:09 — REGNUM В Оренбургской области в выходные дни (6−7 февраля) произошло несколько ДТП с участием нефтевозов, сообщает пресс-служба УМВД по региону.

Утром 6 февраля в Ташлинском районе на трассе Илек — Ташла — Соболево 57-летний житель Переволоцка, управляя автомобилем «Скания», не справился с управлением и допустил съезда автомобиля в кювет с последующим опрокидыванием. Произошёл разлив нефтепродукта на площади 200 квадратных метров.

На этой же трассе еще один грузовик с нефтепродуктом опрокинулся в кювет из-за того, что водитель не справился с управлением. Площадь загрязнённой нефтью земли составила 5 квадратных метров.

По данным областной прокуратуры, вечером 6 февраля на 410 км трассы М-5 «Урал» Москва — Рязань — Пенза — Самара — Уфа — Челябинск автомобиль «Калина» под управлением 46-летней женщины в момент выполнения маневра разворота выехал на полосу встречного движения и допустил столкновение с грузовиком, перевозившим 26 тонн нефтесодержащего продукта. В результате ДТП водитель и пассажир легкового автомобиля скончались на месте. Водитель нефтевоза не пострадал.