Санкт-Петербург, 8 февраля 2021, 08:09 — REGNUM Температурный фон в Санкт-Петербурге в понедельник, 8 февраля, будет на 4−5 градусов ниже климатической нормы. Такую погоду городу принёс антициклон из Скандинавии, сообщил ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Михаил Леус.
По его данным, Северная столица окажется под влиянием гребная скандинавского антициклона. Он уменьшит плотность облачности и сохранит морозную погоду. Существенных осадков не ожидается.
По данным Леуса, температура воздуха в Петербурге составит −8… −10 градусов, по Ленинградской области −8… −13 градусов. Ветер северо-западный 3−8 м/с.
Между тем, по данным ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», в Петербурге температура воздуха днем составит −11… −13 градусов. В Ленинградской области днем −10… −15 градусов, местами −18… −20 градусов. На дорогах обоих регионов гололедица.
Читайте развитие сюжета: За неделю в Петербурге выпала треть всех осадков зимнего сезона