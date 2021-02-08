Сеул, , 08:11 — REGNUM В Южной Корее за минувшие сутки выявили 289 случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщает YTN со ссылкой на представителей Корейского управлении по контролю и профилактике заболеваний.

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По их словам, это самый низкий суточный прирост заболеваемости с 23 ноября 2020 года.

Согласно опубликованным данным, 264 случая заражения локальные, ещё 25 случаев — завозные. Общее число подтверждённых случаев в стране увеличилось до 81 185.

Число жертв пандемии увеличилось на три человека — до 1474.

Тем не менее органы здравоохранения находятся в состоянии повышенной готовности в преддверии Нового года по лунному календарю, поскольку в данный период жители отправляются в поездки по стране, чтобы навестить родственников.