Новосибирск, , 08:00 — REGNUM В Новосибирской области завершено расследование уголовного дела в отношении заведующего отделением одного из учебных заведений. Дело возбуждено по факту мошенничества, совершённого в особо крупном размере. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном управлении МВД РФ.

Установлено, что в период с марта 2018 года по март 2019 года 33-летний мужчина, используя своё служебное положение, через две коммерческие организации обналичивал денежные средства, выделенные из федерального бюджета для нужд учреждения. Всего за это время он оформил 11 фиктивных договоров на поставку запасных частей и расходных материалов для автомобилей, используемых для практических занятий учащихся. При этом он вносил не поставленные запчасти в дефектные ведомости для списания.

Похищенные деньги мужчина тратил на личные нужды, в частности, купил автомобиль.

Материальный ущерб образовательного учреждения составил 2 миллиона 180 тысяч рублей. На имущество фигуранта наложен арест. Мужчине предъявлено обвинение. Свою вину он признал частично. В отношении него избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Дело направлено для рассмотрения в суд.